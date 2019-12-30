За 2019 год россияне потратили почти 11 миллиардов гигабайт мобильного интернета

По данным экспертов, это связано с ростом популярности видеороликов, развитием сетей и невысокой стоимостью услуг операторов.

Объём мобильного трафика в России по итогам текущего года значительно вырос и составил 10,9 млрд Гбайт, прибавив за три квартала текущего года 52% в сравнении с аналогичным периодом 2018 года. Об этом сообщают "Известия".

Издание отмечает, что пользователи фиксированного домашнего интернета за девять месяцев уходящего года потратили в три раза больше гигабайтов — более 33 миллиардов, однако темпы роста при этом у него ниже — 18,5% за год.

Основными стимулами для роста мобильного интернет-трафика эксперты называют увеличение зоны охвата и пропускной способности скоростных сетей 4G в столичном и других регионах страны.

— Пользователь за единицу времени может скачивать значительно больше данных, чем в 3G. И абоненты охотно этим пользуются, наращивая потребление трафика и свои платежи операторам, — цитирует издание слова эксперта Дениса Кускова.

При этом отмечается, что значительный вклад в рост трафика вложил "тяжёлый" видеоконтент — всё чаще россияне смотрят кино и ТВ с мобильных устройств. Около трети трафика составляет контент с "Ютуба". Ещё одним стимулом роста называется доступность услуг связи: несмотря на рост тарифов, они остаются одними из самых низких в мире.

Ранее Лайф сообщал, что в 2020 году в России ожидается увеличение стоимости сотовой связи.