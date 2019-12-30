В Приморье пожизненно осудили рецидивиста, убившего семью сокамерника за машину

Чтобы спрятать тела, он попросил экскаваторщика выкопать яму за 50 километров от места преступления. Оператор машины ни о чём не знал.

Приморский краевой суд признал виновным жителя Приморского края, который в 2017 году вышел по УДО и убил дочь и жену сокамерника, и приговорил его к пожизненному заключению. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Приморского края.

Мужчина, с которым осуждённый находился в местах лишения свободы, рассказал ему о своей семье, проживавшей на тот момент в городе Находке, и об автомобиле марки Toyota Rav4, говорится в сообщении. Фигурант захотел завладеть транспортным средством.

В сентябре 2018 года он пробрался в квартиру к ничего не подозревающим матери и дочери и потребовал от женщины, чтобы она подписала бланк договора купли-продажи "тойоты" и написала расписку о якобы переданном ей миллионе рублей. Опасаясь за свою жизнь и за жизнь дочери, потерпевшая выполнила все требования. Осуждённый удерживал их в квартире несколько дней.

Потом, по данным материалов следствия, он убил обеих пострадавших, а тела выкинул в заранее подготовленную яму и присыпал их строительным мусором и землёй. В дальнейшем он обменял похищенный автомобиль на машину другой марки.

— Признав подсудимого виновным в совершении указанных преступлений, с учётом отягчающего обстоятельства (наличие особо опасного рецидива), суд приговорил его к пожизненному лишению свободы, — указано в сообщении.

Для отбывания наказания подсудимому определена колония особого режима. Приговор суда в законную силу не вступил.