Российским чиновникам могут ограничить публикации в соцсетях после корпоративов

По словам автора инициативы, фото и видео, которые выкладывают госслужащие после вечеринок, не всегда идут на пользу имиджу власти.

В России может появиться перечень рекомендаций для чиновников по поведению во время корпоративов, а также усилится контроль за расходом бюджетных средств на вечеринки для госслужащих. Соответствующее предложение направил Дмитрию Медведеву депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров.

— Служащие не должны забывать, что являются "лицом" государства в глазах людей. В данной связи прошу Вас рассмотреть возможность внедрения дополнительных "нравственных" правил поведения государственных служащих во время корпоративных и иных досуговых мероприятий, — приводит текст обращения РИА "Новости".

По словам депутата, некоторые госслужащие после праздников в кругу коллег публикуют в соцсетях не соответствующие статусу фото и видеозаписи, что не идёт на пользу имиджу и авторитету государственной власти.

Депутат также предложил усилить контроль за расходованием бюджетных средств на праздники для служащих, чтобы "неформальный отдых" чиновников не оплачивался за государственный счёт, за исключением разрешённых законом случаев.

Ранее Лайф сообщал, что российских чиновников предложили пересадить на такси.