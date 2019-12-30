Синоптики обещают москвичам в понедельник метель и до 3 градусов мороза

Погода в столичном регионе в понедельник, 30 декабря, продолжит пребывать в околозимнем состоянии: синоптики обещают москвичам до трёх градусов мороза и метель с мокрым снегом. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Температура воздуха в Москве составит –3...–1°, в Подмосковье будет –5...0°. Ветер юго-западный 6–11 м/c, с порывами до 18 м/c. Атмосферное давление будет снижаться и составит 746 мм рт. ст.

В связи с погодными условиями в российской столице объявлен жёлтый уровень опасности, МЧС рекомендовало гостям и жителям города избегать шатких конструкций, деревьев и рекламных щитов, а лучше и вовсе переждать непогоду в здании.