Участники обмена пленными в Донбассе рассказали о пытках СБУ

По словам освобождённых граждан, украинские силовики избивали, душили и резали ножом пленных, пытаясь выбить из невиновных признательные показания в преступлениях.

Среди граждан, которых Киев передал ДНР в рамках обмена пленными, оказались четверо мужчин, прошедших тюрьмы СБУ, многодневные пытки и издевательства. Как рассказали РИА "Новости" бывшие пленники Вячеслав Бирюков, Александр Стельникович, Виктор Скрипник и Евгений Дружинин, украинские силовики задержали их ещё в августе 2014 года по подозрению в причастности к боестолкновениям в Мариуполе 9 мая 2014 года под руководством Олега Недавнего с позывным Мангуст. Однако даже при помощи пыток украинским спецслужбам не удалось добиться признаний.

— Били очень много и везде, ножом тыкали в ноги. Прикладом автомата били в лицо. "Буцали", короче, как мячик. Душили, даже вешали. У них на потолке крюк специальный для этих процедур. Короче, полная релаксация, — рассказал агентству Бирюков.

Как отмечают бывшие пленники, в пытках принимали участие не только украинские силовики, но и националисты из батальона "Азов". По словам Бирюкова, пытки проходили в подвале здания СБУ в Мариуполе, где мужчина провёл 10 дней. Была также и другая нелегальная тюрьма, где пытали людей, — в аэропорту Мариуполя. Там побывал Александр Стельникович. Он отметил, что пленные и их истязатели цинично называли её библиотекой.

— Очень часто привозили на неделю-две людей — пытать, калечить и показания выбивать, чтобы потом "в легальную" оформлять. Людей там много замордовали, — вспоминает Стельникович.

Мужчинам удалось добиться от украинских правоохранительных органов возбуждения уголовных дел по факту применяемых к ним пыток. Однако никакого движения в суде по этим делам нет.

Напомним, 29 декабря на КПП Майорск под Горловкой прошла процедура обмена военнопленными между ДНР, ЛНР и Украиной по формуле "124 на 76". Обмен стал первым с 2017 года. Лайф вёл видеотрансляцию одного из эпизодов обмена военнопленными.