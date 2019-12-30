МВД Казахстана назвало новую версию крушения самолёта в Алма-Ате

Следователи МВД Казахстана назвали новую версию к двум предыдущим возможным причинам крушения самолёта Fokker 100 авиакомпании Bek Air1, в котором, по последним данным, погибло 12 человек и ещё 49 пострадали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу ведомства Ерлана Тургумбаева.

— В настоящее время рассматривается три версии. Первая — ошибка экипажа. Вторая — возможность технической неисправности самого борта. Третья — работа навигационных служб, — приводит его слова агентство.

По словам Тургумбаева, сейчас идёт процесс демонтажа лайнера, осмотр места происшествия. После разбора все детали самолёта будут перемещены на территорию аэропорта для более детального изучения.

Он также отметил, что в Казахстан уже прибыли представители завода-изготовителя воздушного судна, однако, несмотря на это, назвать точную дату, когда будет установлена причина крушения, не представляется возможным.

Ранее Лайф сообщал, что пассажирский Fokker 100, который должен был лететь рейсом Алма-Ата — Нур-Султан, разбился вскоре после взлёта. Он пробил бетонное ограждение и врезался в двухэтажное здание. В результате аварии погибло 12 человек, ещё 49 пассажиров пострадали. Из лайнера изъяли бортовой журнал и чёрные ящики, которые передадут для расшифровки в Межгосударственный авиационный комитет.