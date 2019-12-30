Число заболевших корью в Якутии превысило 50 человек

Количество заболевших корью в Якутии превысило 50 человек, из них 15 детей. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

— По состоянию на 30 декабря 2019 года зарегистрирован 51 случай кори, в том числе 15 случаев у детей до 17 лет, — говорится в сообщении.

Отмечается, что для стабилизации эпидемиологической ситуации ведомством дополнительно было закуплено ещё 15 тысяч доз вакцины и создано 52 прививочные бригады, на сегодняшний день за прививками обратилось уже более 12 тысяч человек.

Кроме того, под медицинским наблюдением по контакту с заболевшими находится ещё 10 тысяч человек, из них четыре тысячи — дети.

Ранее Лайф сообщал, что в Якутске учащиеся школ и педагоги отстранены от занятий из-за вспышки кори.