Количество пострадавших в ДТП в Псковской области увеличилось до 21 человека

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По предварительной информации, россиян среди пострадавших нет, все травмированные — граждане Белоруссии.

Число пострадавших при опрокидывании автобуса в Псковской области возросло до 21 человека. Все они являются гражданами Белоруссии. Из находившихся внутри транспортного средства 52 человек лишь один был гражданином России. Он не пострадал. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

<p>Фото © LIFE</p>

Пострадал 21 человек — все граждане Республики Беларусь, — сказал собеседник агентства.

Напомним, в Псковской области перевернулся пассажирский автобус, который следовал из Санкт-Петербурга в Минск. Ранее Лайф публиковал фото с места происшествия.

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