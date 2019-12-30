На Ставрополье перевернулся автобус, пять человек пострадали

По предварительной информации, виновником аварии стал водитель легковушки, врезавшейся в пассажирский транспорт.

На одном из перекрёстков в городе Благодарном Ставропольского края произошло столкновение легкового автомобиля и автобуса, в результате чего пассажирский транспорт перевернулся. Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на региональное УГИБДД ГУ МВД РФ, пять пассажиров автобуса получили травмы.

— В 07:37 в городе Благодарном водитель Chevrolet Cruz при проезде регулируемого перекрёстка на запрещающий сигнал светофора совершила столкновение с автобусом ГАЗ, — говорится в сообщении.

Отмечается, что автобус принадлежит птицефабрике "Благояр" и в момент аварии перевозил девятерых сотрудников предприятия.

Напомним, в Псковской области перевернулся автобус с белорусскими гражданами. В результате аварии пострадал 21 человек. Ранее Лайф публиковал фото с места происшествия.