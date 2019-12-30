Спасённая в Приморье тигрица дала долгожданное потомство

По мнению учёных, отцом тигрят может быть самец, которого в 2014 году выпустил на волю Владимир Путин.

Специалисты из центра "Амурский тигр" в Еврейской автономной области подтвердили, что молодая тигрица, спасённая несколько лет назад в посёлке Лазо, дала потомство. Об этом сообщила пресс-служба центра.

— Тигрица из Лазо впервые стала мамой, принеся как минимум двух тигрят. Предположения о появлении у тигрицы первого выводка подтвердила мониторинговая группа, — рассказали в пресс-службе.

Участком обитания хищницы является заказник "Журавлиный". На той же территории проживает тигр по кличке Борис, который, по предположениям специалистов, может быть отцом тигрят. Бориса в 2014 году выпустил на волю президент РФ Владимир Путин.

Учёные отметили, что материнство тигрицы на третьем году жизни говорит о раннем созревании хищника и подтверждает тот факт, что животные, которые не воспитываются самкой, способны самостоятельно обучаться социальному поведению.

Тигрицу из Лазо отловили в конце 2016 года. Молодую хищницу, которую бросила мать, заметили местные жители посёлка. Животное отправили в реабилитационный центр, а в 2018 году выпустили на волю в ЕАО.