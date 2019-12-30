В "Роскачестве" рассказали, какие рыбные консервы нельзя есть

Эксперты отметили, что наиболее вкусные консервы — те, что сделаны из свежевыловленного сырья.

В "Роскачестве" рассказали, на что нужно обращать внимание при выборе рыбных консервов.

— Сначала важно посмотреть дату производства, срок и условия хранения продукта. При этом сразу можно определить, соблюдаются ли данные условия в торговом зале, — отмечается в сообщении.

Для хранения консервов подойдёт температура от 0 до 20 градусов Цельсия. Но, например, красную икру нельзя хранить при комнатной температуре и даже в холодильнике. Для неё идеальная температура от минус 4 до минус 6 градусов Цельсия.

Как отметили эксперты, самые вкусные консервы — это те, что сделаны из свежевыловленного сырья. Например, из горбуши, выловленной на Дальнем Востоке в период путины лососёвых с июля по октябрь. Однако не стоит думать, что если рыба изготовлена в другой период, то консервы низкого качества.

Не стоит брать консервы, если банка продукта вздута с обеих сторон, а также если наблюдается выпуклость на донышке, исчезающая при нажатии на одном или возникающая на другом конце. Ржавый налёт на банке или ржавчина по закаточному шву также недопустимы.

К внутренним дефектам относится белковый налёт — творожистый осадок на поверхности рыбы, а также струвит — прозрачные или полупрозрачные кристаллы фосфорнокислой соли магния и аммония.

Напомним, ранее "Росконтроль" проверил шпроты.