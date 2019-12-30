В Кузбассе нашли тело трёхмесячной Гали, которую бросила на дороге мать

В Кемеровской области нашли тело трёхмесячной девочки, которую на обочине дороги бросила мать. Женщина заявила, что её дочь поперхнулась во время поездки в машине. Тогда она посчитала, что малышка умерла, и оставила её на дороге.

— 30 декабря тело ребёнка, которое находилось в хозяйственной сумке, обнаружено в сугробе на обочине автодороги. В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа, — говорится в сообщении регионального СУ СКР.

Напомним, инцидент произошёл 24 декабря. 36-летняя женщина с трёхмесячной дочерью Галей уехала из дома на автомобиле. Позже родные заявили об их исчезновении. Спустя несколько часов после этого полицейские нашли кемеровчанку на обочине трассы, но маленькой Гали с ней не оказалось. Женщина заявила, что малышка умерла, поперхнувшись. Её тело мать оставила на обочине. Полиция и волонтёры начали поисковую операцию, чтобы найти младенца.

Возбуждено дело по статье "Убийство малолетнего лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии".