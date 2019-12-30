В "Современнике" назначили нового худрука

Новым худруком "Современника" назначен театральный режиссёр Виктор Рыжаков, возглавляющий сейчас Центр имени Всеволода Мейерхольда. Об этом пишет ТАСС.
— Художественным руководителем московского театра "Современник" с 4 января станет известный театральный режиссёр и педагог Виктор Рыжаков, — рассказали агентству в пресс-службе столичного Департамента культуры.
Обязанности руководителя ЦИМ, в свою очередь, будут возложены на арт-директора Рыжакова Елену Ковальскую.
Возглавлявшая "Современник" ранее Галина Волчек скончалась 26 декабря в возрасте 86 лет. Прощание с ней проходило в театре 29 декабря, похоронили её на Новодевичьем кладбище.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram