В "Современнике" назначили нового худрука

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Виктор Рыжаков. Фото © Михаил Терещенко / ТАСС

Новым худруком "Современника" назначен театральный режиссёр Виктор Рыжаков, возглавляющий сейчас Центр имени Всеволода Мейерхольда. Об этом пишет ТАСС.

Художественным руководителем московского театра "Современник" с 4 января станет известный театральный режиссёр и педагог Виктор Рыжаков, — рассказали агентству в пресс-службе столичного Департамента культуры.

Обязанности руководителя ЦИМ, в свою очередь, будут возложены на арт-директора Рыжакова Елену Ковальскую.

Возглавлявшая "Современник" ранее Галина Волчек скончалась 26 декабря в возрасте 86 лет. Прощание с ней проходило в театре 29 декабря, похоронили её на Новодевичьем кладбище.

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