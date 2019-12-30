Bloomberg сообщил об увеличении состояния российских миллиардеров

По данным агентства, лидером по росту доходов в 2019 году стал совладелец "Норильского никеля" Владимир Потанин.

Состояние российских миллиардеров существенно увеличилось за прошедший год. Такие данные собственного исследования приводит американское издание Bloomberg. Притом лидером по росту доходов в 2019 году стал совладелец "Норильского никеля" Владимир Потанин. Его состояние увеличилось на 8,5 млрд долларов — до 28,2 млрд долларов.

Следом в списке идёт президент "ЛУКойла" Вагит Алекперов. В 2019 году он увеличил свои активы на 6,2 млрд долларов (22,3 млрд долларов). Третье место за совладельцем "Новатэка" Леонидом Михельсоном, заработавшим 5,2 млрд долларов по итогам года и увеличившим своё состояние до 24,6 млрд долларов.

Четвёртое место у акционера этих компаний Геннадия Тимченко — плюс 4,3 млрд долларов (18,2 млрд долларов). Пятёрку лидеров замыкает глава совета директоров НЛМК Владимир Лисин с показателями плюс 3,5 млрд долларов — до 21,3 млрд долларов.

Как подытоживает агентство, в целом общее состояние 23 богатейших российских миллиардеров увеличилось за год на 52,9 млрд долларов, что является самым крупным показателем за последние четыре года.

Напомним, ранее это же агентство изучило данные 500 богатейших людей мира. С начала года их совокупное состояние увеличилось на 25 процентов, или на сумму 1,2 триллиона долларов. А общее их состояние оценивается примерно в 5,9 триллиона долларов.