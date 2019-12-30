В ДТП погиб игрок сборной России по мини-футболу

Машина футболиста выехала на встречную полосу движения и столкнулась с автомобилем такси.

В центре Москвы в результате ДТП погиб игрок российской сборной по мини-футболу Кирилл Погорелов, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник.

Смертельная авария произошла утром 29 декабря на улице Садовой-Кудринской. По данным агентства, автомобиль футболиста выехал на встречную полосу движения и столкнулся с такси.

— Затем машина отлетела и врезалась в два автомобиля марки KIA Rio. В результате случившегося 32-летний К. Погорелов погиб, также пострадали водитель и пассажир такси, их госпитализировали, — рассказал собеседник агентства.

В 2008 году Кирилл Погорелов в составе сборной России стал победителем молодёжного чемпионата Европы по мини-футболу, а в сезоне 2012–2013 годов был капитаном мини-футбольного клуба "Норильский никель".

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