В Подмосковье ребёнок без одежды выпал из окна и остался жив

Мальчик лежал на земле и громко кричал. Очевидцы сразу вызвали бригаду скорой помощи.

В Подмосковье рано утром 30 декабря прохожие нашли раздетого малыша под балконом одного из жилых домов. Инцидент произошёл на улице Кузьмина в Павловском Посаде.

Очевидцы отметили, что мальчик, которому на вид было два года, лежал на земле без одежды и кричал. Прохожие вызвали скорую. Ребёнка срочно госпитализировали с диагнозом ОРЗ.

— По данным областной Комиссии по делам несовершеннолетних, малыш вылез через решётки окна первого этажа по недосмотру родителей. Семья благополучная, — сообщили Лайфу в пресс-службе уполномоченного по правам ребёнка в Московской области.

При падении ребёнок не получил травм. У него небольшое переохлаждение, но его жизни ничего не угрожает. Он находится под наблюдением врачей.

Ранее Лайф сообщал, что мама мальчика с простреленной головой обратилась с последней надеждой к Рошалю.