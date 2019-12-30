В Малайзии экстренно приземлился Airbus A320

Самолёт малайзийской авиакомпании AirAsia Airbus A320 совершил экстренную посадку в аэропорту острова Лангкави спустя несколько минут после взлёта из-за технических неполадок, сообщает ТАСС.
В компании агентству рассказали, что у лайнера возникли технические неисправности сразу после взлёта. Командир решил вернуться в пункт вылета.
— Сразу после приземления прошла успешная эвакуация всех находившихся на борту 151 пассажира и членов экипажа, — приводит агентство заявление представителя воздушной гавани Джефри Рамли.
Самолёт следовал из Лангкави в Куала-Лумпур.
Сейчас наземные службы вместе с представителями авиаперевозчика устанавливают детали инцидента.
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