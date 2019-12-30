В Китае приговорили учёных, создавших "ГМО-детей"

Специалисты попытались заблокировать у зародышей ген, отвечающий за распространение вируса ВИЧ в организме.

В Китае суд вынес обвинительный приговор троим учёным, которые незаконно изменили геном эмбрионов, сообщает ТАСС.

В 2016 году Цзянькуй Хэ с коллегами изменили ДНК эмбрионов, зачатых при помощи искусственного оплодотворения. Предварительно они подделали документы, согласно которым эксперимент проводился на законных основаниях.

Учёные отобрали несколько пар, мужчины в которых были ВИЧ-инфицированными. Целью эксперимента было создание у младенцев иммунитета к вирусу. Специалисты попытались заблокировать у зародышей ген CCR5, из-за которого ВИЧ проникает в клетки. В результате эксперимента родились три генно-модифицированных ребёнка.

Суд назначил Цзянькуй Хэс наказание в виде трёх лет лишения свободы и штрафа в три миллиона юаней. Коллеги учёного получили по 2 и 1,5 года заключения соответственно, а также крупные штрафы.

О рождении детей с модифицированным геномом учёный рассказал в ноябре 2018 года.