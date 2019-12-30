Опубликовано видео задержания подозреваемых в подготовке терактов в Петербурге

По данным следствия, мужчины собирались осуществить террористические акты в дни новогодних праздников.

ФСБ показала видео задержания двух жителей Санкт-Петербурга. Мужчины подозреваются в подготовке терактов в городе во время новогодних праздников в местах массового скопления людей.

В квартирах мужчин найдены боеприпасы к оружию, а также предметы, которые могут использоваться для создания самодельных взрывных устройств. Также на электронных носителях задержанных были найдены видеозаписи, на которых они приносят присягу террористической организации.

Отметим, информацию о готовящихся терактах российским силовикам передали их американские коллеги. Ранее Лайф сообщал, что президент России Владимир Путин поблагодарил Дональда Трампа за данные, которые помогли предотвратить теракты в Санкт-Петербурге.