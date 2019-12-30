На Урале продавщица бара-магазина напала на посетителя с ножом — видео

По данным полиции, пострадавший госпитализирован, врачи оценивают его состояние как тяжёлое.

Полиция Краснотурьинска Свердловской области возбудила уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью" в отношении сотрудницы местного бара-магазина "Пепси". Как рассказал Лайфу пресс-секретарь ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых, женщина набросилась с ножом на посетителя и нанесла ему тяжёлые раны.

По данным следствия, конфликт начался в баре около двух часов ночи. В заведение, где до этого выпивали сотрудница заведения и её 23-летняя дочь, зашёл местный житель по имени Алексей, с которым у семьи был давний конфликт. Нетрезвые девушка и женщина сначала недолго выясняли отношения, а потом перешли в рукопашную. Но если дочь продавщицы наносила мужчине удары рукой, то её мать вооружилась ножом. Инцидент попал на запись камеры видеонаблюдения.

Женщина была задержана, нож изъят. Как выяснилось позднее, продавщица уже была в 2005 году осуждена за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, но условно.

Как добавил Горелых, пострадавший мужчина был госпитализирован, врачи оценивают его состояние как тяжёлое.