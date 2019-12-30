От оттепели до мороза. Москвичей ждут слякоть и снег в новогоднюю ночь

Также 31 декабря и первые дни нового года столичный регион будет находиться в зоне "барической пилы".

Переменчивая погода ждёт жителей и гостей Москвы в новогоднюю ночь: оттепель в полночь сменится утренним морозом. При этом снег всё же будет. Об этом в эфире НСН рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

— В ночь на 31-е снег продолжится, высота снежного покрова ещё на пару сантиметров станет выше. И в последний день уходящего года в тёплом секторе циклона интенсивность осадков снизится. Они пройдут в основном в смешанной фазе — преимущественно в виде мокрого снега. Температура повысится до слабо оттепельной, 0…+2, станет немного слякотно, — рассказал он.

При этом оттепель сменится лёгким морозом — уже в новогоднюю ночь ожидается "прорыв холодного атмосферного фронта".

— Он будет сопровождаться скоротечными зарядами снега, благодаря чему слегка подморозит. Если строго в полночь температура будет колебаться около нулевой отметки, то в течение ночи она начнёт понижаться и к утру опустится до минус пяти градусов, — добавил Тишковец.

В первый день 2020 года в Москве ожидаются мороз и солнце — до –4 градусов. А вот ночь на 2 января может оказаться самой холодной за ближайшие несколько суток — ожидается до –7.

Кроме того, 31 декабря и первые дни нового года столичный регион будет находиться в зоне резких перепадов давления, или, как называют это явление синоптики, "барической пилы".