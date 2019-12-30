"Более благодарны". Фадеев признался, почему работал со слабыми артистами

Композитор отметил, что теперь планирует работать с творческими людьми, способными продюсировать себя самостоятельно.

Российский продюсер Максим Фадеев признался, что намеренно не брал на свой лейбл сильных артистов. Об этом композитор рассказал в эфире программы "Просто о сложном" с Софико Шеварднадзе. По словам Фадеева, он работал с более слабыми вокалистами, чтобы получить от них благодарность.

— Почему я всегда брал артистов слабее, чем мог брать? Потому что мне казалось, что они в этом состоянии будут более благодарны, — рассказал продюсер.

При этом композитор отметил, что теперь будет работать с по-настоящему творческими людьми, которые способны сами себя продюсировать. По словам Фадеева, он будет помогать артистам, как более продвинутый мастер. Он также добавил, что в таком случае ему не придётся заключать контракты с вокалистами.

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