Путин поздравил Трампа, Джонсона и ещё 43 мировых лидеров с Новым годом

Российский лидер выразил надежду, что содержательный диалог между коллегами продолжится в будущем году.

Президент России Владимир Путин поздравил с Рождеством и наступающим Новым годом глав зарубежных государств и правительств, а также руководителей международных организаций, сообщает пресс-служба Кремля.

В частности, российский лидер отправил поздравление американскому президенту Дональду Трампу, отметив, что РФ и США несут особую ответственность за глобальную безопасность и стабильность. При этом Путин заявил, что Москва выступает за выстраивание равноправного диалога. Кроме того, российский президент пригласил Трампа принять участие в торжествах по случаю 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

В поздравлении венесуэльскому коллеге Николасу Мадуро с Новым годом Путин подтвердил близость позиций по ключевым вопросам и выразил настрой на совместную работу. В послании президенту Белоруссии Александру Лукашенко глава государства отметил знаменательный юбилей 2019 года — двадцатилетие подписания Договора о создании Союзного государства. Также он подчеркнул, что Россия и Белоруссия сделали многое для укрепления двусторонних отношений, и выразил надежду, что в наступающем году содержательный диалог между странами продолжится.

Кроме того, Путин поздравил президентов Абхазии, Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Южной Осетии, Аргентины, Бразилии, Индии, Италии, Сирии, Франции, президента и премьер-министра Армении, канцлера и президента ФРГ, премьер-министров Венгрии, Греции, Израиля, Канады, председателя КНР, папу римского Франциска, короля Испании, королеву и премьер-министра Великобритании и других глав государств.

Напомним, ранее Песков рассказал, как Путин обычно празднует Новый год.