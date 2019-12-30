Фраттини: Путин иногда ночевал в Кремле, чтобы не перекрывалось движение

Президент РФ Владимир Путин иногда оставался ночевать в Кремле, чтобы не создавать проблем жителям и гостям Москвы из-за перекрытия дорожного движения, поделился экс-глава МИД Италии, бывший вице-президент Еврокомиссии Франко Фраттини. Его слова приводит РИА "Новости".

Фраттини рассказал, что когда он в качестве главы МИД приезжал в Москву, Путин всегда принимал его, причём "дважды эти встречи проходили у него на даче под Москвой". Впервые это произошло вскоре после назначения политика главой итальянского внешнеполитического ведомства в ноябре 2002 года.

— Чтобы добраться до загородной резиденции на машине, требовалось около 45 минут. И вот Путин рассказал мне, что когда иногда он задерживается на работе, то остаётся ночевать в Кремле, чтобы не ехать на дачу. Он пояснил, что не хочет создавать проблем для многих тысяч москвичей, так как в целях безопасности движение на дороге перекрывали и возникали пробки. Мне это очень понравилось, — рассказал дипломат.

Экс-глава итальянского МИД подчеркнул, что у него осталось много хороших впечатлений от встреч с Путиным, которые говорят о нём, как о человеке.