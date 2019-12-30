Путин по телефону обсудит с Лукашенко процессы интеграции

Кроме того, лидеры двух государств могут затронуть в предстоящей беседе газовую тему.

Президент РФ Владимир Путин сегодня, 30 декабря, проведёт телефонный разговор со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, в ходе беседы будут обсуждены интеграционные процессы и в целом отношения двух стран.

— Делегации двух государств очень плотно поработали и наработали очень важный, содержательный массив договорённостей [по дорожным картам интеграции], — добавил представитель Кремля.

Говоря о том, планируется ли обсуждение газовой темы, Песков признал, что ещё остались аспекты, которые предстоит обсуждать "на высшем уровне", и отметил, что возможность этого обсуждения зависит от решения самих президентов.