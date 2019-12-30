На Ямале предложили отправлять чистый снег в Москву

Парламентарий рассказал, что побывал в столице и не смог проникнуться новогодним настроением.

Депутат Ямало-Ненецкого автономного округа Иван Вершинин предложил отправлять снег с Ямала в Москву. Об этом сообщает агентство Ura.ru со ссылкой на парламентария.

— Предлагаю начать поставлять в Москву ямальский… снег. А что? Железнодорожная ветка до Лабытнанги есть. Нагружаем вагоны чистым новогодним ямальским снегом и отправляем для хознужд московской мэрии, — заявил депутат.

При этом в беседе с агентством Вершинин признался, что предложение было шуточным. Также он добавил, что недавно посещал столицу и ему показалось, что из-за бесснежной зимы городу недостаёт праздничного настроения.

Ранее Лайф рассказывал, что в центр Москвы привезли снег, который собрали на столичных катках.