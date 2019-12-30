Песков оценил работу силовиков РФ и США, которая помогла предотвратить теракт

Как подчеркнул официальный представитель Кремля, благодаря переданной американскими коллегами информации удалось не допустить атаки в Петербурге.

В Кремле положительно оценили результат взаимодействия России и США по линии спецслужб на фоне задержания в Санкт-Петербурге двух предполагаемых террористов, информацию о которых российским властям передали американские коллеги. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Как уточнил Песков, информация об угрозе терактов была сначала передана американцами по линии спецслужб, и лишь потом об этом было доложено президенту Владимиру Путину.

Напомним, сотрудники ФСБ задержали двух граждан России по подозрению в подготовке терактов в Санкт-Петербурге в местах массового скопления людей во время новогодних праздников. Лайф опубликовал видео задержания подозреваемых.

Отметим, данные о готовящихся терактах российским силовикам передали их американские коллеги. Ранее Лайф сообщал, что президент России Владимир Путин поблагодарил Дональда Трампа за сведения, которые помогли предотвратить теракты в Санкт-Петербурге.