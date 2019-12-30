В Кремле назвали непростой работу по газовому контракту России и Украины

В Кремле назвали непростой работу по газовому контракту РФ и Украины, также пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал не забегать вперёд и не стал делать прогнозы по этому вопросу.

— Пока нечего сказать, идут переговоры, ведётся работа, — отметил он.

Напомним, 20 декабря Россия и Украина подписали протокол о продолжении транзита газа. А с 26 декабря продолжаются переговоры по газу в Вене. Министр энергетики РФ Александр Новак уже сообщил, что страны договорились с 1 января отказаться от взаимных претензий и снять арест с имущества в счёт решений по судебным искам. Также "Газпром" выплатил украинскому "Нафтогазу" 2,9 миллиарда долларов по решению Стокгольмского суда.