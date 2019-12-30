В Кремле раскрыли роль Путина в обмене пленными в Донбассе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал журналистам, что обмен в Донбассе осуществляется лишь сторонами конфликта. Владимир Путин в этом участия не принимает, но использует свой авторитет для продвижения диалога.

— Президент РФ не участвует в этих переговорах, в этих контактах, он использует своё влияние, свой авторитет с тем, чтобы способствовать осуществлению подобного обмена. Обмен осуществляется всё-таки между сторонами конфликта. Как вы знаете, Россия к оным отношения не имеет, — сказал Песков журналистам, говоря о степени участия Путина в переговорах.

Он также отметил, что "абсолютно неправильно" трактовать участие Москвы в переговорном процессе, как факт того, что она берёт на себя ответственность за какие-либо действия освобождённых в рамках обмена людей.

29 декабря в Донбассе состоялся первый за два года обмен пленными. Киев передал ДНР и ЛНР 124 человека, а 76 — были возвращены на подконтрольную властям Украины территорию. СБУ сообщила, что в рамках двустороннего обмена на Украину вернулись 12 военнослужащих и 64 гражданских. В рамках обмена также произошла выдача экс-сотрудников спецподразделения "Беркут", обвиняемых в гибели людей на акциях протеста в Киеве в 2013–2014 годах.