Песков ответил на вопрос о поздравлении Зеленского с Новым годом

Журналисты заметили, что в поздравительном списке Кремля нет лидеров Украины и Грузии. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что список может быть дополнен.

— Не все лидеры вошли в сообщение. При необходимости будет добавлена информация. Возможно, будут добавления к этой информации, — отметил он.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин поздравил с Рождеством и наступающим Новым годом глав зарубежных государств и правительств, а также руководителей международных организаций. В поздравительный список вошли, в частности, президент США Дональд Трамп, белорусский лидер Александр Лукашенко, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и другие.