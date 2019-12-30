Во Владивостоке мужчина спас девушку из-под колёс грузовика — видео

Из-за гололёда на дороге водитель автомобиля не сумел затормозить, увидев поскользнувшегося человека.

Во Владивостоке мужчина спас из-под колёс автомобиля девушку, которая поскользнулась на пешеходном переходе. Видео инцидента опубликовали на "Ютубе".

На кадрах видно, как девушка падает на проезжей части, однако из-за гололёда автомобиль не может затормозить и продолжает движение. Трагедии удалось избежать благодаря мужчине, который успел вытянуть девушку буквально из-под колёс грузовика. Машину занесло, после чего она остановилась посреди перекрёстка.

Ранее спасатели рассказали россиянам, как обезопасить себя от гололёда с помощью изоленты и поролона.