Кремль опубликует уникальные кадры работы Путина за 20 лет

Пресс-секретарь президента отметил, что некоторые фото и видео россияне увидят впервые.

Кремль к 20-летию Владимира Путина у власти опубликует альбом из его уникальных архивных фото- и видеозаписей. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Сейчас разные СМИ рассуждают относительно 20 лет, которые прошли с того момента, как Путин стал и.о. президента, ну и мы тоже, пресс-служба поработала, особенно наше интернет-подразделение, и подготовила материал, — рассказал он журналистам.

Песков отметил, что в альбоме собраны все архивные материалы, которые сделали в основном личные фотографы и операторы президента за 20 лет. При этом он подчеркнул, что это не хроника — в альбоме нет полноты истории. В нём просто собраны самые интересные фотографии последних двух десятилетий президентства Путина.

— Есть то, что публиковалось, но наверняка уже забылось, а некоторые публикуются впервые. Там много всего интересного — и первое новогоднее обращение Путина, и первые зарубежные визиты, — добавил Песков.

Доступ в альбом откроется сегодня в 18:00 на президентском сайте. Материалы опубликуют в подразделении "Путин. 20 лет". Песков отметил, что сегодня пользователи увидят фото и видео по 2004 год включительно. Дополнительные годы будут добавлять в течение нескольких недель.