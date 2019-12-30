Подростковый кумир Зак Эфрон подцепил смертельную инфекцию на съёмках в джунглях

За жизнь 32-летнего актёра боролись австралийские врачи. И победили! Сериальный артист встретил Рождество в своём доме в Лос-Анджелесе.

Известный американский актёр Зак Эфрон тяжело заболел во время съёмок своего нового шоу в Папуа — Новой Гвинее. 32-летняя знаменитость, оказавшись в диких лесах, заразилась опасной инфекцией, которая по симптомам схожа с брюшным тифом, передают "Дни.ру".

В начале декабря актёру удавалось переносить на ногах лихорадку, усталость, головную боль, тошноту и боли в области живота, однако недуг не дал ему продолжить съёмки. В опасном для жизни состоянии спасатели доставили Зака Эфрона в военный госпиталь в Австралии, где он прошёл лечение, а на Рождество его наконец отпустили домой в Лос-Анджелес.

На сегодняшний день, как сообщают таблоиды, состояние звезды оценивается как стабильное. В минувший уик-энд актёр опубликовал пост в Instagram, где заявил, что полностью выздоровел и поблагодарил поклонников за поддержку.

— Я заболел в Папуа — Новая Гвинея, но быстро вернулся в норму. Сейчас я дома на каникулах с друзьями и семьёй. Спасибо за любовь и заботу, — написал он.

Напомним, что Зак Эфрон стал известен благодаря серии подростковых фильмов "Классный мюзикл", однако позже он смог избавиться от амплуа Трея Болтона и стал сниматься в серьёзном кино. Например он сыграл главную роль в картине "Красивый, плохой, злой" о серийном убийце Теде Банди. Подробную биографию артиста читайте на сайте uznayvse.ru