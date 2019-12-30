Пациенты санатория в Красноярске рассказали Лайфу об издевательствах

По словам одной из матерей юного пациента, руководство учреждения не реагировало на замечания родителей.

После опубликования в Сети скандального видео, где сотрудники детского санатория "Пионерская речка" в Красноярске кричат на своих маленьких подопечных, Лайф связался с некоторыми пациентами или их родителями, чтобы узнать их опыт пребывания в учреждении. Некоторые подтвердили, что отношение к детям там ужасное и даже жалобы не помогают.

— Да, мой сын был там, телефон забирают и не дают звонить. Он лежал летом, была жара ужасная. Их запирали в хоккейной коробке, притом градусов 40, и не выпускали оттуда. Когда мы с мужем приехали туда, был шок! Пошли к заведующей, писали жалобу на медперсонал, ничего, тишина! Ребёнка, естественно, сразу забрали, — рассказала Лайфу Ирина Федорова.

В то же время пациентка санатория Алёна Б. поделилась мнением, что все обвинения сотрудников могут быть наговором. Сама же она за три месяца прохождения лечения в санатории не сталкивалась с плохим отношением к себе со стороны персонала. Хоть и призналась, что иногда сотрудники могли повышать голос.

— Вот то видео, что выложили, — это неправда. При мне такого никогда не было, чтобы ребёнка хоть пальцем тронули. Детей много бывает, 30–35 человек, я понимаю, им сложно. Но они всё равно любят свою работу и справляются. Да, такое, чтоб кричали на детей и повышали на них голос, было. Кто-то из детей, наверное, поссорился с персоналом, обиделся и выставил. Но на самом деле этот санаторий очень классный. Тебе там всегда помогут: и оденут, и обуют. В музей сводят, всё делают, чтобы детям было весело, — заявила Лайфу Алёна Б.

Девочка также рассказала, что одна из пациенток уже обвиняла воспитателя в избиении, а потом использовала снятое видео для шантажа сотрудницы санатория.

Как сообщал Лайф, региональный Минздрав начал проверку по факту опубликования видео из детского противотуберкулёзного санатория "Пионерская речка" в Красноярске, где сотрудники учреждения оскорбляют детей.