В ГТС Украины заявили о завершении переговорного марафона с "Газпромом"

Глава "Оператора газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон заявил о завершении "переговорного марафона" с "Газпромом", который проходил в Вене с 26 декабря.

— Сегодня в 5:28 закончили практически круглосуточный четырёхдневный переговорный марафон с "Газпромом" в Вене. Уже лечу в Брюссель для решения другой важной задачи — своевременного подписания межоператорского соглашения со словацким оператором ГТС Eustream на основании европейских правил, — написал Макогон в "Фейсбуке".

Напомним, Москва и Киев 20 декабря подписали протокол о продолжении транзита газа. Он содержит пункты о заключении межоператорского соглашения между "Газпромом" и "Оператором ГТС Украины", а также договора с "Нафтогазом". Кроме того, стороны договорились об урегулировании юридических разногласий. В рамках этого соглашения "Газпром" выплатил "Нафтогазу" 2,9 млрд долларов по решениям Стокгольмского арбитража.

Переговоры по окончательному согласованию документов начались в Вене 26 декабря.