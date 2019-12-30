Эдгард Запашный предложил свою помощь матери мальчика с простреленной головой

Цирковой артист заверил, что может связаться с лучшими врачами, в том числе и с доктором Рошалем.

Генеральный директор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный заявил, что готов помочь семилетнему Егору, в которого летом выстрелил пьяный житель Нижнего Тагила. В Екатеринбурге из-за высокого риска летального исхода медики боятся делать операцию, и мальчик уже четвёртый месяц в коме.

— Я хотел бы получить информацию какую-то, чтобы связаться с ребёнком, потому что я вижу, что ситуация тяжёлая, надо понять, можно ли чем-то помочь. У меня хорошая взаимосвязь с серьёзной клиникой, и я бы мог взять на себя определённую ответственность, если это вообще возможно, если он транспортабелен, — рассказал Запашный Лайфу.

Артист заявил, что хотел бы связаться с матерью ребёнка, чтобы из первых уст узнать о состоянии мальчика. Он также заверил, что имеет прямой контакт с президентом НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонидом Рошалем. Запашный готов позвонить знаменитому врачу в любую минуту, как только узнает состояние ребёнка.

Ранее сообщалось, что нетрезвый житель Нижнего Тагила стрелял по банкам из пневматического ружья и попал в голову семилетнему мальчику. Ребёнок был доставлен в реанимацию больницы без сознания с открытой черепно-мозговой травмой.