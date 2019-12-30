Не застолье, а дегустация. Главный диетолог Москвы поделилась ценным лайфхаком

Чтобы не переедать в новогоднюю ночь, достаточно взять за правило — не класть в свою тарелку порцию блюда больше, чем на пару укусов.

Риск нежелательных последствий для здоровья и фигуры после Нового года удастся свести к минимуму, если превратить привычное россиянам застолье в дегустацию. Такой способ озвучила главный диетолог Москвы Антонина Стародубова.

Можно выбрать один из двух вариантов. Первый — сохранить все любимые блюда на столе, но при этом следить, чтобы порции были небольшими, фактически дегустационными, — приводит слова эксперта официальный сайт мэра и Правительства Москвы.

Второй способ заключается в том, чтобы уменьшить содержание жира в блюдах ещё на этапе приготовления, то есть вместо майонеза для заправки салатов использовать натуральный йогурт или нежирную сметану. Мясо лучше не жарить, а запекать в духовке или ещё лучше — на гриле и без масла.

— В любом случае следует контролировать объём порций. Весь объём пищи, который вы собираетесь съесть за праздничный вечер и последующую ночь, должен поместиться на тарелке диаметром 20–25 сантиметров (без горки), — заключила она.

Ранее внештатный диетолог Минздрава посоветовал устроить разгрузочный день после Нового года. Специалист посоветовал в течение одного-двух дней употреблять кефир, обычный йогурт или простоквашу, а также заняться физической активностью.

А одним из самых вредных ингредиентов новогоднего стола эксперты признали шпроты. Из-за них сбивается обмен веществ и отекают сосуды, так как содержащаяся в них соль задерживает жидкость и повышает артериальное давление.