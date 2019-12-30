Москвичам рассказали, когда ждать пика снегопада в понедельник

Исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд на пресс-конференции рассказал, какая погода ждёт Москву в ближайшее время.

По его словам, сегодня после обеда к столице подойдёт тёплый фронт, в результате чего к 16:00 выпадет интенсивный снег. При этом синоптик отметил, что за первый месяц зимы со снегом было всего четыре дня, что сделало этот декабрь самым бесснежным в истории наблюдений.

Вильфанд напомнил, что в 2018 году Новый год в столице встречали также без снега. Он рассказал, что похожая ситуация с погодой наблюдается в горах Кавказа. А вот на Кольском полуострове и на Камчатке, по его словам, снег выпал давно. Синоптик пообещал, что в Московской области на Новый год снег всё-таки выпадет.

Ранее специалисты центра погоды "Фобос" рассказали, что в новогоднюю ночь москвичей ждут слякоть и снег.