ФАС возбудила дело против сервиса Booking

Федеральная антимонопольная служба России возбудила дело против сервиса бронирований Booking из-за требования обязательного соблюдения паритета цен от отелей. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

— Booking.com занимает доминирующее положение на рынке предоставления услуг агрегаторов данных о средствах размещения. Действия компании по навязыванию невыгодных условий договора, в соответствии с которыми средство размещения не может установить цену на услуги на одном агрегаторе о средствах размещения ниже, чем на другом, и не имеет возможности предложить лучшую цену на свои услуги третьим лицам, могут привести к ущемлению интересов средств размещения, а также к ограничению или устранению конкуренции на этом рынке, — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ФАС.

В ноябре по результатам рассмотрения обращения "Опоры России" агрегатору было выдано предупреждение о прекращении действий, нарушающих антимонопольное законодательство. Предупреждение надо было исполнить в течение месяца, но компания этого не сделала.

В результате было возбуждено уголовное дело о нарушении закона о защите конкуренции.