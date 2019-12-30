В Allseas не планируют возобновлять прокладку "Северного потока — 2"

Швейцарский строительный флот демобилизовали для подготовки к работам в другом проекте.

Суда-трубоукладчики швейцарской компании Аllseas, которые работали на проекте "Северный поток — 2", покинули регион работы на Балтике.

— Строительный флот Allseas покинул Балтийское море и был демобилизован для подготовки к другим работам, — передаёт ТАСС сообщение пресс-службы Allseas.

Напомним, президент США Дональд Трамп подписал законопроект об оборонном бюджете на 2020 финансовый год, который включает в себя санкции в отношении российских газопроводов. В связи с этим швейцарско-нидерландская компания Allseas, занимающаяся прокладкой труб, приостановила работу. Американские власти требуют немедленного прекращения строительства газопровода.

ЕС призвал Вашингтон не вводить санкции. Впрочем, в Кремле рассчитывают на скорое завершение работ по "Северному потоку — 2". Вице-премьер России Дмитрий Козак рассказал, как Россия ответит на санкции.