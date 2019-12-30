В Москве мошенник за $4 тысячи продал пенсионерке витамины под видом лекарства

Мужчина представился врачом и заявил, что у пожилой женщины обнаружили опасную болезнь.

В Москве задержали мужчину, который под видом лекарства продал пенсионерке за четыре тысячи долларов обычные витамины.

— Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Ломоносовскому району столицы задержан подозреваемый в мошенничестве в отношении 86-летней москвички, — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Подозреваемый позвонил на городской телефон пожилой женщины и представился врачом поликлиники. Он заявил, что у пенсионерки обнаружили опасную болезнь и ей необходимо принимать специальный препарат, который стоит четыре тысячи долларов.

Испугавшись, женщина согласилась купить дорогое лекарство. Мужчина приехал и передал ей ампулу с жидким веществом. Не дождавшись повторного звонка от врача, пенсионерка поняла, что её обманули.

Мошенника задержали. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Полицейские выяснили, что в ампуле находились витамины стоимостью менее 200 рублей. Расследование продолжается.

В Москве мошенник под видом лекарства продал пенсионерке БАД за 720 тысяч