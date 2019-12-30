На трассе в Красноярском крае появился местный Хатико — видео

Люди, которым небезразлична судьба животного, сделали псу специальную подстилку из сена.

В Красноярском крае появился местный Хатико. Одинокий пёс на протяжении нескольких месяцев живёт на трассе Красноярск — Канск, сообщает "Седьмой канал".

— На трассе Канск — Красноярск возле Кускуна живёт собака. Видимо, кто-то выбросил её на дороге. Проезжающие люди останавливаются, кормят её. На контакт собака не идёт, всех боится, чуть что — убегает в лес, — рассказали пользователи соцсетей.

По их мнению, у дороги пёс может ждать хозяина, поэтому его уже сравнили с японским Хатико. Собаке сделали подстилку из сена и регулярно подкармливают. Местные активисты предлагают на время усыпить животное, чтобы спасти от смерти, и перевезти в тёплое место, где позже пёс сможет найти новых хозяев.

Ранее Лайф рассказывал о том, как в Великобритании пёс выжил после падения с 150-метровой высоты, шесть недель боролся за жизнь, а затем вернулся к хозяевам.