В Астрахани в кафе "Мечта" обрушился пол, есть пострадавшие

Инцидент произошёл во время поминок. В зале находились 14 посетителей, в том числе один ребёнок.

Несколько человек провалились в подвал из-за обрушения пола в кафе "Мечта" по улице Оленегорской в Астрахани. Об этом сообщает пресс-службы регионального ГУ МЧС России. На месте работают пожарно-спасательные подразделения, полиция и медики, есть пострадавшие.

Местные СМИ уточняют, что в момент инцидента в заведении находились 14 человек, включая одного ребенка. Самый младший из гостей не пострадал, а четверо взрослых были госпитализированы в больницу им. Кирова.

По уточнённым данным, в кафе, где произошло обрушение, проходил поминальный обед. Другие подробности выясняются.