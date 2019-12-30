Украина и РФ подписали мировое соглашение по антимонопольному спору

Москва подписала с Киевом мировое соглашение в инвестиционном арбитраже. Об этом рассказали в Министерстве юстиции Украины.

Замминистра юстиции Украины Иван Лещина подчеркнул в своём фейсбуке, что это "открывает путь для заключения длительных контрактов на транзит газа между "Газпромом" и "Нафтогазом".

Переговоры между сторонами продолжались с 26 декабря. Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев 28 декабря сообщил, что продолжается работа над согласованием межоператорского соглашения, договора об организации транзита и мирового соглашения.

— Идёт борьба за каждую запятую, — указал глава украинской компании.

Напомним, 20 декабря Россия и Украина подписали протокол о продолжении транзита газа. Министр энергетики РФ Александр Новак уже сообщил, что страны договорились с 1 января отказаться от взаимных претензий и снять арест с имущества в счёт решений по судебным искам. Также "Газпром" выплатил украинскому "Нафтогазу" 2,9 миллиарда долларов по решению Стокгольмского суда.