Грузовик насмерть сбил 5-летнюю девочку в Подмосковье

Трагедия произошла в микрорайоне Белая Дача в подмосковных Котельниках. Как стало известно Лайфу, грузовик въехал в пешеходов, в результате чего пятилетняя девочка погибла на месте, а ещё одна полуторагодовалая малышка была доставлена с травмами в местную детскую больницу.

В ГУ МВД России по Московской области подтвердили факт инцидента.

— Информацию подтверждаем, произошёл наезд грузового автомобиля КамАЗ на людей в зоне пешеходного перехода, — сообщили Лайфу в ведомстве.

Причины и обстоятельства аварии пока не известны.

Отметим, что в столичном регионе за последний час ухудшились погодные условия, идёт мокрый снег, на дорогах гололедица.