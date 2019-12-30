Анестезиолога подозревают в изнасиловании пациентки сразу после операции

При этом обращений и жалоб от пациентки в клинику или Депздрав Москвы не поступало.

Московского анестезиолога заподозрили в изнасиловании пациентки. По данным Пятого канала, 33-летняя женщина приходила в себя в палате после операции, когда к ней зашёл врач, но вместо инъекции изнасиловал.

По словам пациентки, 55-летний доктор потребовал интимной близости, а получив отказ, мужчина якобы набросился на неё и изнасиловал. После выписки из клиники пострадавшая обратилась с заявлением в Следственный комитет. По данным телеканала, анестезиолог задержан, возбуждено уголовное дело.

В Департаменте здравоохранения Москвы заявили, что по факту проводится служебная проверка. До её окончания "невозможно утверждать о факте совершения врачом противоправных действий".

— До настоящего времени каких-либо обращений и жалоб от пациентки и от правоохранительных органов по указанному факту ни в ГКБ имени Ерамишанцева, ни в Департамент здравоохранения города Москвы не поступало, — говорится в сообщении.