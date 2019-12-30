Жена погибшего игрока сборной РФ по мини-футболу назвала возможную причину ДТП

По словам супруги спортсмена, Кирилл Погорелов не отличался аккуратным вождением.

О гибели футболиста и игрока сборной России по мини-футболу Кирилла Погорелова в ДТП в центре Москвы гражданская супруга футболиста Лилия Гланц узнала всего несколько часов назад от следователя. Как рассказала девушка Пятому каналу, ей тяжело сейчас делать догадки относительно причин трагедии, но она отметила, что Кирилл не был аккуратным водителем.

— Мне пока тяжело говорить... Я сама только недавно... два часа назад узнала. ДТП было в пять утра, но я не думаю, что это из-за того, что он расстроен или ещё что-то такое... Скорее всего, он просто... Я не знаю сама причину... Я не могу сказать, из-за чего это случилось... Он был не самым аккуратным водителем. Я не знаю, почему он выехал на встречку... — сказала гражданская жена Кирилла Погорелова.

Как предположила Лилия, спортсмен мог ехать к своему другу.

Как сообщал Лайф, смертельная авария с участием Кирилла Погорелова произошла утром 29 декабря на улице Садовой-Кудринской. По данным агентства, автомобиль футболиста выехал на встречную полосу движения и столкнулся с такси.