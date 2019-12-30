Глава Минздрава рассказала, на сколько выросла продолжительность жизни россиян

По итогам 2019 года продолжительность жизни россиян выросла на шесть месяцев и составила 73,4 года. Об этом рассказала министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

— По данным первых десяти месяцев, пока мы имеем предварительные данные, это 73,4 года. Это больше на полгода, чем было по результатам 2018 года, благодаря тому, что число смертей сократилось более чем на 29 тысяч. Это не окончательные данные. Мы надеемся, что по результатам года показатели ещё улучшатся, — отметила Скворцова в эфире канала "Россия 24".

Кроме того, зафиксирован минимальный за всю историю показатель младенческой смертности — 4,8 на тысячу родившихся.

Также снизилась смертность от большинства заболеваний, например от туберкулёза в три раза за 10 лет.