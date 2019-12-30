Неизвестный открыл стрельбу в магазине в центре Берлина

В одном из магазинов в центре немецкой столицы неизвестный открыл огонь из огнестрельного оружия. К месту происшествия стянуты дополнительные силы полиции. Об этом сообщает полиция Берлина на своей официальной странице в "Твиттере".

— В настоящее время проходит операция в районе Фридрихштрассе. Согласно первым данным, неизвестный произвёл несколько выстрелов в одном из магазинов, — говорится в сообщении.

Как предполагают полицейские, происшествие может быть попыткой ограбления.