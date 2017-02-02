СМИ: В Почте России назвали слухами возможную отставку Страшнова

Почта России работает в штатном режиме, а информация о том, что её генеральному директору Дмитрию Страшнову ищут преемника, — слухи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сотрудников организации.

Слухи об отставке генерального директора распускаются приблизительно раз в квартал с момента его прихода на Почту России. Мы уже не обращаем на это внимания. Все работают в штатном режиме, сотрудник Почты России

Отметим, что ранее официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной заявил, что на Страшнова могут завести уголовное дело по статье "Злоупотребление полномочиями". Не исключено, что разбирательство всё же будет в рамках административного кодекса. По словам представителя Генпрокуратуры, теми, кто выписывал многомиллионные премии, будет заниматься уже СК России.

Ранее волну возмущения в обществе вызвала опубликованная информация о том, что гендиректор Почты России Дмитрий Страшнов получил в 2014 году премию в 95,4 млн рублей. Правоохранители предположили, что такое вознаграждение может оказаться незаконным.