СМИ: В Почте России назвали слухами возможную отставку Страшнова

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СМИ: В Почте России назвали слухами возможную отставку Страшнова

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Почта России работает в штатном режиме, а информация о том, что её генеральному директору Дмитрию Страшнову ищут преемника, — слухи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сотрудников организации.

Слухи об отставке генерального директора распускаются приблизительно раз в квартал с момента его прихода на Почту России. Мы уже не обращаем на это внимания. Все работают в штатном режиме,

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сотрудник Почты России

Отметим, что ранее официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной заявил, что на Страшнова могут завести уголовное дело по статье "Злоупотребление полномочиями". Не исключено, что разбирательство всё же будет в рамках административного кодекса. По словам представителя Генпрокуратуры, теми, кто выписывал многомиллионные премии, будет заниматься уже СК России.

Ранее волну возмущения в обществе вызвала опубликованная информация о том, что гендиректор Почты России Дмитрий Страшнов получил в 2014 году премию в 95,4 млн рублей. Правоохранители предположили, что такое вознаграждение может оказаться незаконным.

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